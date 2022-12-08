Лукашенко подписал закон об амнистии — по нему на свободу не смогут выйти некоторые осужденные в связи с протестами

Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства", передает его пресс-служба.

В октябре Национальный правовой портал публиковал текст проекта закона.

Согласно ему, амнистия не будет распространяться на осужденных по части статей, связанных с протестами. Например, в такой перечень входят дела о разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), участии в «экстремистском» формировании (статья 361-1 УК), оскорблении Лукашенко или представителя власти (статья 368 и 369 УК) и другие.

При этом, закон не позволяет амнистировать и осужденных, причастных к «экстремисткой» или террористической деятельности, что указано в 10 статье документа.

6 сентября Александр Лукашенко провел совещание, на котором объявил об амнистии ко Дню народного единства. К 17 сентября он предложил освободить тех осужденных, кто «раскаялся и вступил на путь исправления».