Компания, разработавшая сервисы для управления проектами Trello и Jira, отключает пользователей из Беларуси

Австралийская компания-разработчик Atlassian прекращает работу с клиентами из Беларуси и России, пишет dev.by.

Об этом издание узнало от одного из директоров беларуской компании, которая с 1 декабря не может воспользоваться аккаунтами в системе для ведения проектов Jira.

По его словам, уведомлений от Atlassian компания не получила и к блокировке не готовилась. В письме, которое получила команда от службы поддержки сервиса, сказано, что Jira начала блокировать подписки пользователей из России и Беларуси.

В марте 2022 года Atlassian объявила, что намерена продолжить работу с небольшими бизнесами из Беларуси и России. В сентябре это решение изменилось «из-за продолжающихся действий российского правительства против украинского народа и принуждения бизнеса поддерживать это незаконное вторжение».

Atlassian — австралийская компания, создающая софт для управления разработкой. Наиболее известные продукты — сервисы Jira, Confluence, пишет dev.by. В 2017 году компания приобрела разработчика сервиса управления проектами Trello.