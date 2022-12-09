Против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка

Против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Хрысціянская візія».

Священник не вышел на свободу после очередного ареста — суд назначал ему «сутки» семь раз подряд. С 31 августа Богомольников провел на Окрестина 100 суток, пишет «Хрысціянская візія».

Сотрудники ГУБОП задержали священника 31 августа, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

16 сентября стало известно, что его арестовали на 15 суток. Вскоре после второго ареста последовал третий — вновь на 15 суток. 14 октября ему назначили очередные 15 суток, а после вновь арестовали на тот же срок.

Провластный канал «ЖС Premium» еще 1 сентября писал, что священник «пошел против собственного народа и собственной веры» и «собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ». По информации канала, «привело его это все к уголовному делу по статье 361-1 УК РБ "Создание экстремистского формирования либо участие в нем"».

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии БПЦ, преподаватель Минской духовной академии. Он служил на «Площади Перемен» панихиду по Роману Бондаренко.