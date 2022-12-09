Витеблянина, который хотел «поднять настроение» милиционеру и нанес на его машину надпись, арестовали на 10 суток

Суд Железнодорожного района Витебска арестовал местного сторожа на 10 суток по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), следует из Банка судебных решений.

Суд по этому делу прошел 30 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Как сказано в документе постановления, витеблянин заметил на машине милиционера надпись с буквой «Ж» и «смахнул рукой снег с нескольких букв, которые были плохо видны, проведя по ним пальцем руки». О чем была надпись, в тексте постановления не уточняется.

Во время следствия он объяснил, что сделал это «чтобы поднять ему настроение» и не думал, что это могут увидеть посторонние люди. Поступок сторожа суд посчитал пикетированием.