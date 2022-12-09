Совмин запретил экскурсоводам, осужденным по статьям, связанным с протестами, проходить профессиональную аттестацию

Экскурсоводы и гиды-переводчики, осужденные по статьям, связанным с протестами, с 1 января 2023 года не смогут проходить профессиональную аттестацию. Соответствующее постановление принял Совет министров.

В тексте документа сказано, что новые ограничения будут касаться тех специалистов, кого судили по уголовным статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК), разжигании вражды (статья 130 УК), пропаганде нацисткой символики или атрибутики (статья 341-1 УК), клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК), оскорблении представителя власти или Лукашенко (статьи 369 и 368 УК), надругательстве над государственными символами (статья 370 УК), пропаганде войны (статья 123 УК), массовых беспорядках (статья 293 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК) и призывах к митингам (статья 369-3 УК).

Кроме того, изменения затронут осужденных по статьям об административных правонарушениях: о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), распространении сведений, порочащих Лукашенко (статья 24.22 КоАП), распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), пропаганде нацистской символики (статья 19.10 КоАП) и о распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (статья 19.8 КоАП).