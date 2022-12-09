Суд арестовал гомельского активиста Илью Миронова на 12 суток

Суд назначил гомельскому активисту Илье Миронову 12 суток ареста, сообщает «Наша Ніва». По какой статье его судили, неизвестно.

Правозащитники сообщили о задержании Миронова 9 декабря. По их информации, это произошло, когда активист пошел в РУВД для профилактической беседы.

В октябре 2022 года суд приговорил Илью Миронова к полутора годам колонии по «делу Зельцера» и освободил в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, судья счел, что он уже отбыл наказание.

В ноябре активиста снова задержали . Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».