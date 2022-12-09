СК начал «специальное производство» против Степана Путило и Яна Рудика

Следственный комитет сообщил о начале «специального производства» против администратора проекта «Нехта» Степана Путило и его бывшего участника Яна Рудика.
Путило обвиняют по следующим статьям:
- разжигание вражды (часть 3 статья 130 УК);
- организация деятельности террористической организации или участие в ней (часть 1 статьи 290-5 УК);
- участие в массовых беспорядках (части 1 и 3 статьи 293 УК);
- грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК);
- заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);
- призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);
- создание экстремистского формирования либо участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК);
- финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);
- клевета в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК);
- оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК);
- дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК).
Действия Рудика квалифицировали по статьям:
- разжигание вражды (часть 3 статья 130 УК);
- организация деятельности террористической организации или участие в ней (часть 1 статьи 290-5 УК);
- участие в массовых беспорядках (части 1 и 3 статьи 293 УК);
- грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК);
- заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);
- призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);
- создание экстремистского формирования либо участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК);
- финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);
- клевета в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК);
- оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК);
- дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК).
В конце сентября в СК анонсировали применение процедуры «специального производства» к администраторам проекта «Нехта». «Специальное производство» уже начали против участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна», «Фонда спортивной солидарности», «Черной книги Беларуси» и Объединенного переходного кабинета.
21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.