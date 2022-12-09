СК начал «специальное производство» против Степана Путило и Яна Рудика

Следственный комитет сообщил о начале «специального производства» против администратора проекта «Нехта» Степана Путило и его бывшего участника Яна Рудика.

Путило обвиняют по следующим статьям:

разжигание вражды (часть 3 статья 130 УК);

организация деятельности террористической организации или участие в ней (часть 1 статьи 290-5 УК);

участие в массовых беспорядках (части 1 и 3 статьи 293 УК);

грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК);

заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистского формирования либо участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК);

финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);

клевета в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК);

оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК);

дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК).

Действия Рудика квалифицировали по статьям:

разжигание вражды (часть 3 статья 130 УК);

организация деятельности террористической организации или участие в ней (часть 1 статьи 290-5 УК);

участие в массовых беспорядках (части 1 и 3 статьи 293 УК);

грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК);

заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистского формирования либо участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК);

финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);

клевета в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК);

оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК);

дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК).

В конце сентября в СК анонсировали применение процедуры «специального производства» к администраторам проекта «Нехта». «Специальное производство» уже начали против участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна», «Фонда спортивной солидарности», «Черной книги Беларуси» и Объединенного переходного кабинета.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.