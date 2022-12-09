1 декабря квалификационная комиссия не аттестовала девятерых адвокатов, сообщает проект «Право на Защиту».

Марию Давыдчик, Сергея Космача, Галину Мамонько, Владимира Ягодинского и Людмилу Асиевскую не аттестовали «вследствие недостаточной квалификации». Евгения Дембицкого и Владимира Печерского исключили из территориальных коллегий адвокатов за «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката».

Космач, Мамонько и Ягодинский — адвокаты из Столбцов. По информации правозащитного центра «Вясна», после их неаттестации в городе не осталось действующих адвокатов.

1 декабря стало известно о том, что внеочередную аттестацию не прошли Владимир Пыльченко и Виктор Мацкевич.

Владимир Пыльченко защищал Марию Колесникову, Эдуарда Бабарико, Ирину Славникову, Катерину Андрееву, Левона Халатряна.

Виктор Мацкевич — адвокат Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханады, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико и Алеся Беляцкого.