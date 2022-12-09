«Медиа‑Полесье» и «Зеркало»: следователь из Лунинца уехал из Беларуси после начатого против его жены уголовного дела

Следователь Лунинецкого райотдела СК Сергей Пахолак уехал из Беларуси в Америку, а против его жены, работницы инженерно-аэродромной службы войсковой части 65408, где базировалась российская авиатехника, возбуждено уголовное дело за «передачу данных сестре в США», пишет «Медиа-Полесье» и «Зеркало».

По информации «Медиа-Полесье», причин, почему 45-летний Пахолак покинул Беларусь, несколько. Одной из них источник издания называет уголовное дело против жены Пахолака, сотрудницы инженерно-аэродромной службы войсковой части. Ее задержали за «передачу данных сестре в США», утверждает «Медиа-Полесье».

Собеседник «Зеркала» рассказал журналистам, что незадолго до отъезда следователь продлил контракт на службе, за что получил денежную компенсацию. Его жена была в минской больнице, но «так как была без охраны, смогла сбежать оттуда». Сейчас она объявлена в розыск, ее портрет помещен на соответствующий стенд, пишет «Зеркало».

В 2020 году Сергею Пахолаку не понравилась одна из публикаций «Медиа-Полесье», после чего он «угрожал редактору закрытием портала, его жена выражала свой гнев в комментариях в соцсетях», пишет само издание.