КГБ начал «специальное производство» в отношении Вадима Прокопьева и еще двоих человек

КГБ начал «специальное производство» в отношении Вадима Прокопьева и езе двоих человек — Игоря Чемякина и Дениса Хамицевича, следует из списка на сайте ведомства.

Прокопьева обвиняют по статьям:

приготовление к совершению акта терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);

покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК);

акт терроризма (часть 3 статьи 289 УК);

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 295 УК);

незаконное изготовление предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3);

незаконное перемещение огнестрельного оружия и боеприпасов через границу Беларуси (часть 3 статья 333-1 УК);

покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357);

приготовление к совершению акта терроризма в отношении государственного деятеля (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК);

создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК);

приготовление к совершению насилия либо угрозы насилия в отношении милиционера (часть 1 статьи 13 и статья 364 УК);

подстрекательство должностного лица к злоупотреблению служебными полномочиями (часть 5 статьи 16 и часть 3 статьи 424 УК). На сайте проекта «Беларускі народны трыбунал» опубликована анкета Игоря Чемякина. В ней утверждается, что он боец «Алмаз» и принимал участие в «силовых разгонах» протестующих с 9 по 12 августа 2020 года, но позже уволился. «Медиазона» нашла страницу Чемякина «Вконтакте» — дата рождения совпадает с указанной в списке КГБ, а на фото — тот же человек, что и в анкете проекта «Беларускі народны трыбунал».

Действия Чемякина квалифицировали по статьям:

приготовление к совершению акта терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);

акт терроризма (часть 3 статьи 289 УК);

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК);

незаконное изготовление предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3);

покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357);

приготовление к совершению акта терроризма в отношении государственного деятеля (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК);

создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК);

приготовление к совершению насилия либо угрозы насилия в отношении милиционера (часть 1 статьи 13 и статья 364 УК).

Еще один минчанин из списка — 40-летний Денис Хамицевич. Ему вменяют следующие статьи:

приготовление к совершению акта терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);

незаконное изготовление предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3);

покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357);

создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК).

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.