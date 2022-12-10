Официально опубликован и вступил в действие закон об амнистии в честь «Дня народного единства», текст документа появился на Национальном правовом портале.

Согласно документу, под амнистию попадают:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины и одинокие мужчины, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего;

пенсионеры;

инвалиды I и II группы; люди, больные активной формой туберкулеза и отнесенные к I «А», II «А», III группам диспансерного наблюдения, больные онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп, ВИЧ-инфицированные с 3-й и 4-й стадиями заболевания по клинической классификации Всемирной организации здравоохранения;

ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также те кто, получил ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, пограничных, внутренних, железнодорожных войсках и других воинских формированиях бывшего СССР, Вооруженных Силах РБ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством;

лица, получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Амнистия распространяется еще и на заключенных, которые:

совершили преступления, «не представляющие большой общественной опасности»;

получили отсрочку наказания или условный срок;

совершили менее тяжкие преступления и отсидели четверть срока;

получили наказание в виде ареста.

Ранее пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь писала, что по амнистии освободят от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы — 1600 (из них 10 — несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа — 500, из уголовно-исполнительных инспекций — 2445.

Кроме того, срок наказания сократят на 1 год 3950 осужденным, из них 2500 лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1100 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Амнистия не будет распространяться на осужденных по части статей, связанных с протестами. Например, в такой перечень входят дела о разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), участии в «экстремистском» формировании (статья 361-1 УК), оскорблении Лукашенко или представителя власти (статья 368 и 369 УК) и другие.

При этом, закон не позволяет амнистировать и осужденных, причастных к «экстремисткой» или террористической деятельности, что указано в 10 статье документа.

6 сентября Александр Лукашенко провел совещание, на котором объявил об амнистии ко Дню народного единства. К 17 сентября он предложил освободить тех осужденных, кто «раскаялся и вступил на путь исправления». Но сам закон Лукашенко подписал только 8 декабря