Полк имени Калиновского сообщил о смерти беларуского добрововольца

Полк имени Калиновского сообщил о смерти беларуского добровольца Алексея Авдеенко с позывным «Якуб», который погиб 4 декабря на Бахмутском направлении.

С 2016 года Алексей Авдеенко жил в Украине, стал добровольцем тактической группы «Беларусь» и подписал контракт с ВСУ. Авдеенко участвовал в боевых действиях на Донбассе во время операции Объединенных сил. С первых дней войны принимал активное участие в обороне Украины.

Авдеенко не состоял в составе полка имени Калиновского.

Это уже 16-й беларуский доброволец, который умер после полномасштабного вторжения России в Украину.