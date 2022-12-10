Правительство Беларуси перераспределило средства республиканского бюджета на 2022 год: повысили траты на зарплаты работников МВД, снизили расходы на дипломатов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.



В нем говорится, что в 2022 году расходы республиканского бюджета на МВД будут увеличены на 12,28 млн рублей, на Департамент исполнения наказаний МВД — на 3,5 млн рублей, на внутренние войска МВД — на 9,446 млн рублей. Средства пойдут на оплату труда, транспортных и коммунальных услуг, питания, выплаты трансфертов населения.

При этом будут сокращены расходы на вопросы изготовления документов, удостоверяющих личности на 12,55 млн рублей. Кроме того, будут сокращены расходы, предусмотренные для МИД на содержание зарубежных учреждений, на 9,176 млн рублей, а также на 3,5 млн рублей — на обслуживание внешнего госдолга.