В Осло вручили Нобелевскую премию мира основателю правозащитного центра «Вясна» Алесю Беляцкому. За правозащитника, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, золотую медаль и диплом лауреата Нобелевской премии мира получила его жена Наталья Пинчук.

— Сегодня мы мысленно со всеми узниками совести Беларуси и с Алесем Беляцким. Алесь, ты не один, мы вместе с тобой, — сказала во вступительной речи председательница Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андресен.

Наталья Пинчук выступила на беларуском языке.

— Не толькі Алесь ў турме. Тысячы беларусаў, дзясяткі тысяч рэпрэсаванных, зняволенных за сваю грамадзянскую пазіцыю знаходзяцца там. Сотні тысяч вымушаны ўцякаць з краіны толькі таму, што хацелі жыць у дэмакратычнай дзяржаве. У Беларусі ўжо гадамі працягваецца вайна ўлады супраць свайго народу, мовы, супраць дэмакратычных каштоўнасцяў, — сказала она.

Жена правозащитника зачитала слова, которые он смог передать из СИЗО для выступления, и записанные ранее размышления.

— Тут зараз у турме ўся Беларусь. Сядзяць журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары, сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў… Суды працуюць як канвеер, асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца… — передала она слова Беляцкого. — Гэтая прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, дзясяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз збіццё, катаванні, арышты, турму. Гэтая прэмія — узнагарода мільёнам беларускіх грамадзян, якія выступілі ў абарону сваіх грамадзянскіх правоў. Яна падкрэслівае тую драматычную сітуацыю, якая склалася з правамі чалавека ў краіне.

Сейчас правозащитник находится в минском СИЗО-1. Ему вменяют контрабанду (часть 4 статьи 228 УК) и грубое нарушение порядка (часть 2 статьи 342 УК).

Правозащитников обвиняют в том, что они провезли из Литвы и не задекларировали не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов. Кроме того, писала прокуратура, они финансировали акции протеста «под видом правозащитной и благотворительной деятельности».

Алесь Беляцкий — председатель и создатель беларуской правозащитной организации «Вясна» и вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH) с 2007 по 2016 год.