В Браславе силовики задержали организатора музыкальных фестивалей Сергея Садовского
В Браславе силовики задержали организатора музыкальных фестивалей Сергея Садовского
10 декабря 2022, 14:03
 
 
 
 
 

В Браславе силовики задержали организатора музыкальных фестивалей Сергея Садовского, сообщил на своей странице в facebook краевед Константин Шыталь.

Константин Шыталь сообщил Медиазоне, что силовики задержали Сергея Садовского еще в четверг, но известно об этом стало только сегодня. Краевед предполагает, что Садовского задержали за аватарку в facebook, где присутствует флаг Украины.

Сергей Садовский известен, как организатор концертов, музыкальных мероприятий и фестиваля «Живое небо Браслава», на который съезжались музыканты со всей Беларуси.

     
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