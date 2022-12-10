В Браславе силовики задержали организатора музыкальных фестивалей Сергея Садовского, сообщил на своей странице в facebook краевед Константин Шыталь.

Константин Шыталь сообщил Медиазоне, что силовики задержали Сергея Садовского еще в четверг, но известно об этом стало только сегодня. Краевед предполагает, что Садовского задержали за аватарку в facebook, где присутствует флаг Украины.

Сергей Садовский известен, как организатор концертов, музыкальных мероприятий и фестиваля «Живое небо Браслава», на который съезжались музыканты со всей Беларуси.