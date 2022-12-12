Игра Diablo IV будет недоступна в Беларуси и России

Игра Diablo IV от Blizzard будет недоступна для покупки и запуска на учетных записях, зарегистрированных в Беларуси и России, пишет DTF.

Diablo IV не отображается в списке игр у пользователей лаунчера Battle.net из Беларуси и России. По информации издания, игру можно будет подарить с иностранной учетной записи на российскую или беларускую. Однако пока неизвестно, получится ли после этого запустить игру без ограничений. Это будет ясно только после релиза игры, который планируется на июнь 2023 года.

Blizzard прекратила продажи в Беларуси и России еще в начале 2022 года.