Генпрокуратура передала в суд «дело TUT.by»

Генеральная прокуратура передала в суд уголовные дела в отношении фигурантов «дела TUT.by» Марины Золотовой, Ольги Лойко, Людмилы Чекиной, Елены Толкачевой, Екатерины Ткаченко, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Еще девять фигурантов дела признали вину, возместили ущерб и заявили ходатайства об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 88-1 УК.

Генеральному директору TUT.by Людмиле Чекиной инкриминировано уклонение от уплаты налогов (статья 243 УК), разжигание вражды (статья 130 УК) и призывы к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси (статья 361 УК). Главному редактору Марине Золотовой и журналистам Ольге Лойко и Елене Толкачевой — пособничество в уклонении от уплаты налогов, а также — разжигание вражды и призывы к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Юриста компании Екатерину Ткаченко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, а также в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

«Общество являлось резидентом Парка высоких технологий и имело ряд налоговых льгот. Генеральным директором в нем была Чекина. Установлено, что сервис "kupi.tut.by" не являлся собственной разработкой общества, а при его функционировании использовалось программное обеспечение другой компании», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

По версии обвинения, руководство TUT.by «с целью получения налоговых преференций резидента ПВТ» применило схему дробления бизнеса, создало ООО «Паблишер бокс», на которое для продолжения получения выручки «перевело» функции оказания посреднических услуг, связанных с разработкой, изготовлением рекламных материалов, размещением рекламы.

Осуществление такой деятельности, как считают в Генпропрокуратуре, было несовместимо с членством в ПВТ, из-за чего отсутствовали основания для налоговых льгот. В связи с этим в бюджет в 2019 — 2021 годах было недоплачено более трех миллиона налогов.

Как сказано в сообщении ведомства, Марина Золотова, Ольга Лойко, Екатерина Ткаченко и другие имели непосредственное отношение к опубликованным на сайте TUT.by материалам, которые содержали «заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц, выступавших за сохранение действующего конституционного строя, скрытую координацию протестной активности в обществе, сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Утром 18 мая 2021 года в офис TUT.bу пришли силовики. Обыски прошли в минском офисе издания, региональных представительствах, дома у журналистов и главного редактора. Было задержано 15 человек. Сейчас в СИЗО остаются только Марина Золотова и Людмила Чекина.