Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел, а Андрея Лукьяновича — командующим ВВС и войсками ПВО. Об этом сообщает «Белта».

До этого Алейник работал первым заместителем министра, а Лукьянович был заместителем командующего ВВС, пишет «Белта».

Как сказано на сайте МИД, Алейник закончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков, проходил службу в Вооруженных силах. С 1995 по 1999 год Алейник работал руководителем загранучреждения Беларуси в Гааге. В начале 2000-х был постоянным представителем Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Заместителем министра иностранных дел он работал с 24 августа 2020 года, пишет пресс-служба ведомства.

26 ноября умер 64-летний Владимир Макей, который занимал должность министра иностранных дел с 2012 года.