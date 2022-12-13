СК возбудил уголовные дела против представителей Объединенного переходного кабинета Тихановской, Сахащика и Азарова

Следователи возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования либо участия в нем (статья 361-1 УК) против представителей Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской, Валерия Сахащика и Александра Азарова и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фамилии тех, против кого еще возбуждено уголовное дело, не уточняется. По словам пресс-службы, по делу «проверяют более 200 человек».

В ведомстве утверждают, что новое уголовное дело связано с деятельностью «Паспалітага рушэння» — объединений беларусов за границей, созданных «для защиты независимости Беларуси и восстановления законности на территории нашей страны». В МВД посчитали, что эту организацию «планируется использовать для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024-2025 годов».

В ноябре МВД признал «Паспалітае рушэнне» «экстремистским формированием».