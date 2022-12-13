Заседание по делу «Черной книги Беларуси» перевели в закрытый режим

Заседание по делу против администраторов «Черной книги Беларуси» и медиаменеджера Дмитрия Навоши 14 декабря пройдет в закрытом режиме, следует из расписания на сайте Минского городского суда.

На сайте суда не указано, когда и в каком режиме будут проходить следующие заседания по делу.

Слушания дела начались в Минском городском суде 12 декабря. Обвиняемые Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая, Валерия Занемонская и Дмитрий Навоша на рассмотрение дела не явились, оно проходит заочно. Их обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и о незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

Бывшая администраторка ЧКБ Воля Высоцкая пыталась поучаствовать в суде по скайпу, но не смогла.