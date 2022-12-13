Суд приговорил четверых солигорчан к срокам от 5,5 до 10 лет колонии

12 декабря минский областной суд приговорил солигорчан Александра и Татьяну Бирулю к 6 годам колонии, тренера Олега Гаврилова к 10 годам, Сергея Пасюка к 5,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало на следующий день.

Солигорчан обвинили по статьям о клевете в адрес Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), порче имущества (статья 341 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), действия против нацбезопасности (часть 1 статьи 361), содействии экстремистской деятельности (часть 361-4 УК).

По информации правозащитников, согласно материалам дела, Олег Гаврилов в январе 2021 года купил и предоставил двум своим знакомым — семейной паре Александру и Татьяне Бируле — аэрозольные баллончики с краской. На стене одного из домов они нанесли надпись в которой «обвинили в особо тяжком преступлении» Александра Лукашенко.

В июне того же года Гаврилов «втянул в экстремистскую деятельность» другого своего знакомого — Сергея Пасюка. С августа по декабрь они распространяли в Солигорске листовки и другую печатную продукцию с «призывами к захвату власти, насильственной смене конституционного строя и других преступлений против нацбезопасности». Сам текст листовок, по мнению обвинения, был направлен на «разжигание вражды».

Солигорачн задержали 13 декабря 2021 года. Суд над ними начался 29 августа, но вскоре дело направили на дополнительное следствие. 16 сентября КГБ добавил их в список лиц, «причастных к террористической деятельности».