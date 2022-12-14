Всемирная боксерская ассоциация вернула беларуских и российских боксеров в рейтинги

Всемирная боксерская ассоциация приняла решение восстановить беларуских и российских боксеров в рейтингах. Соответствующее заявление появилось на сайте ВБА 13 декабря.

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины или какому-либо текущему конфликту. Однако было решено, что любой боец, выступающий в поддержку войны или участвующий в ней, будет немедленно отстранен», — говорится в сообщении.

28 февраля ассоциация опубликовала заявление об исключении беларуских и российских боксеров из рейтингов. Тогда ВБА отметила, что эта мера является временной и будет пересматриваться месяц за месяцем.