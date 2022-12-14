Брестчанин обратился в милицию из‑за того, что вместо купленных книг о Гарри Поттере ему прислали словарь Ожегова и «Три мушкетера»

Житель Бреста обратился в Московское РУВД — вместо серии книг о Гарри Поттере продавец прислал ему словарь Ожегова, «Три мушкетера» и еще несколько старых книг, пишет пресс-служба госкомитета судебных экспертиз.

Брестчанин за 100 рублей купил серию книг о Гарри Поттере по объявлению «на одном из популярных ресурсов». Через несколько дней местный житель забрал посылку — вместо «Гарри Поттера» в нее положили словарь Ожегова, «Три мушкетера», «Молодую гвардию» и еще несколько книг.

Брестчанин обратился в милицию, а книги отправили на судебную товароведческую экспертизу, чтобы оценить причиненный ущерб.

— В ходе проведения исследования судебный эксперт обнаружил множественные дефекты внешнего вида предоставленных книг: грязные обложки, царапины, пятна, разорванные страницы и поврежденные переплеты, — пишет пресс-служба.

Стоимость книг оценили в 20 рублей.



