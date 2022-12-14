Против бывшего главврача санатория «Беларусь» в Литве Андрея Кобеля возбудили уголовное дело об измене государству

Против бывшего главврача санаториев «Беларусь» в Литве и России Андрея Кобеля возбудили уголовное дело об измене государству (статья 356 УК), рассказали в эфире «Беларусь 1».

Кобеля задержали полгода назад, но известно об этом стало только сейчас. Его обвиняют в измене государству за «сбор данных о беларусах, которые отдыхали в санаториях». Кроме того, утверждает «Беларусь 1», Кобель собирал «сведения о резиденции Лукашенко в Сочи».

В сюжете телеканала говорится, что «литовцы обложили его по всем правилам шантажа» и что поэтому Кобель «подписал обязательство о сотрудничестве». Авторы ролика используют видео с допросом врача, закадровый голос говорит, что в обмен на данные он получал «подачки в конвертах, где лежало несколько сот евро».

В сюжете «Беларусь 1» рассказывается и о других обвиняемых по делам об измене государству. В одном из эпизодов говорится о задержанной в Беларуси гражданке Латвии Алле Соколенко. По версии сотрудников телеканала, она «по заданию латвийских спецслужб готовила к вербовке беларуских военных». Весной поисково-спасательный отряд «Ангел» писал, что женщина пропала вместе с другой гражданкой Латвии — Дианой Бахмутой.

Андрей Кобель 10 лет был главврачом санатория «Беларусь» в Друскининкае, позже — работал на той же позиции в беларуском санатории в Сочи, говорится в сюжете. В последнее время Кобель возглавлял один из отделов РНПЦ в Минске.