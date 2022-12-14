Минский суд снова арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток

Суд Первомайского района Минска в четвертый раз подряд арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать».

28 ноября ее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» писал, что против правозащитницы возбудили уголовное дело о содействии экстремизму (статья 361-4 УК).

До этого правозащитницу уже четыре раза судили по статье о мелком хулиганстве. На одном из судов она рассказывала, что во время отбывания очередного ареста сотрудник ГУБОПиК ударил ее электрошокером, а в ЦИП ее без верхней одежды выводили на улицу на восемь часов.