Депутаты в двух чтениях приняли законопроект о лишении гражданства по рождению осужденных за «экстремизм»

В законопроекте перечислены 55 статей УК, осужденных по которым депутаты предлагают лишать беларуского гражданства. Вот эти статьи:
Статья 122 УК (подготовка либо ведение агрессивной войны, 123 УК (пропаганда войны), 124 УК (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), 125 УК (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой), 126 УК (акт международного терроризма), 127 УК (геноцид), 128 УК (преступления против безопасности человечества), 129 УК (производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны), 130-1 УК (реабилитация нацизма), 130-2 УК (отрицание геноцида белорусского народа), 131 УК (экоцид), 132 УК (вербовка, обучение, финансирование и использование наемников), 133 УК (наемничество), 134 УК (применение оружия массового поражения), 135 УК (нарушение законов и обычаев войны), 136 УК (нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 137 УК (бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта), 138 УК (незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами), 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования), 289 УК (акт терроризма), 290 УК (угроза совершением акта терроризма), 290-1 УК (финансирование террористической деятельности), 290-2 УК (содействие террористической деятельности), 290-3 УК (прохождение обучения для участия в террористической деятельности), 290-4 УК (создание организации для осуществления террористической деятельности), 290-5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в ней), 291 УК (захват заложника), 292 УК (захват зданий и сооружений), 293 УК (массовые беспорядки), часть 4 статьи 294 УК (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), часть 4 статьи 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), часть 4 статьи 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), часть 3 статьи 311 УК (угон либо захват железнодорожного состава, воздушного или водного судна), часть 3 статьи 322 УК (незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов), часть 3 статьи 323 УК (хищение радиоактивных материалов), часть 3 статьи 324 УК (угроза опасным использованием радиоактивных материалов), часть 2 статьи 333 УК (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ), 333-1 УК (незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), 341-1 УК (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики), 356 УК (измена государству), 357 УК (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), 359 УК (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля), 360 УК (диверсия), 361 УК (создание экстремистского формирования либо участие в нем), 361-2 УК (финансирование экстремистской деятельности), 361-3 УК (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте), 361-4 УК (содействие экстремистской деятельности), 361-5 УК (прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности), 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего), часть 2 статьи 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника), 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица), часть 2 статьи 367 УК (клевета в отношении президента) и 388 УК (насилие в отношении судьи или народного заседателя).