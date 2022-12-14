Депутаты в двух чтениях приняли законопроект о лишении гражданства по рождению осужденных за «экстремизм»

Палата представителей в двух чтениях приняла законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Беларусь», в соответствии с которым власти смогут лишать гражданства беларусов по рождению. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Согласно проекту закона, власти смогут лишать гражданства тех, кто был осужден по одной из перечисленных в нем 55 статей УК, даже «если лицо находится за пределами Республики Беларусь».

Среди этих статей — разжигание вражды (статья 130 УК), наемничество (статья 133 УК), акт терроризма (статья 289 УК), создание экстремистского формирования или участие в нем (статья 361 УК) и другие.

Раньше гражданства могли лишиться только те, кто приобрел его не по рождению и был осужден по одной из 24 указанных в законе «экстремистских» статей.

В законопроекте закрепляется обязательство сообщать в МИД или МВД о получении вида на жительство, гражданства или «иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества».

В начале сентября министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что уехавшим беларусам, которых лишили гражданства страны, могут на 30 лет запретить въезд обратно. Такого положения в опубликованном законопроекте нет.