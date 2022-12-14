Против бывшего сисадмина в департаменте охраны возбудили уголовное дело за «слив данных силовиков в ЧКБ»

Против бывшего системного администратора в департаменте охраны возбудили уголовное дело о пособничестве в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК), сообщает пресс-служба СК.

Как пишет ведомство, он передал администраторам «деструктивных» ресурсов данные порядка 30 бывших коллег. В видео, опубликованном пресс-службой, программист рассказал, что уволился из департамента охраны в 2018 году, но имел доступ к телефонной книге с номерами сотрудников.

О задержании бывшего сисадмина ранее днем отчитался близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра». Авторы канала написали, что задержанный работал «гражданским айтишником одного из силовых ведомств».

В опубликованном каналом «покаянном» видео задержанный рассказал, что сейчас работает тестировщиков в IT-компании. Он добавил, «воспользовался служебными полномочиями» — передал данные сотрудников в «Черную книгу Беларуси», когда работал системным администратором.

«Дамоклов меч» над «Черной книгой». История губоповца, который 10 месяцев работал в канале по деанону силовиков (и получал за это зарплату)

Обновлено в 15:15. Добавлена информация СК об уголовном деле, в соответствии с этим изменен заголовок.