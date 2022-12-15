Суд Брестской области признал «экстремистским» телеграм‑канал двух российских школьниц

Суд Березовского района Брестской области признал «экстремистским» телеграм-канал двух российских школьниц «Белое & Черное», такая информация появилась в обновленном республиканском списке экстремистских материалов на сайте МВД.

В списке материалов указана ссылка на «экстремистский» ресурс, которая ведет на канал двух школьниц из России, которые проводят игровые стримы, снимают свои прогулки и поздравляют Путина с Днем Рождения. На канале всего 21 подписчик.

Ссылка на канал и его название из «списка запрещенных» полностью совпадают с каналом школьниц, но не совпадает ID. Скорее всего суд имел в виду другой березовский телеграм-канал.

С похожим названием есть телеграм-канал, который публикует новости про Беларусь. Но он отличается от указанного в республиканском списке экстремистских материалов двумя буквами в ссылке.

@BeloeChernoe — канал школьниц, который признан экстримистским.

@BeloyeChernoye — канал с новостями про Беларусь.