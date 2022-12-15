Силовики задержали арт-менеджера Владимира Булавского, сообщает «Вясна».

По какой причине произошло задержание и где сейчас находится Булавский, неизвестно. Как пишут правозащитники, это уже пятое его задержание с 2020 года.

7 ноября 2021 года его осудили на семь суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). А 8 июля его арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».