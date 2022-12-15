С конца 2021 года власти Беларуси признали «экстремистскими» 778 телеграм-каналов, чатов и других ресурсов

От момента вступления в силу постановления Совмина «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» от 12 октября 2021, власти Беларуси признали «экстремистскими» 778 телеграм-каналов, чатов и других ресурсов, говорится в в декабрьской методичке для беларуских идеологов.

Авторы методички отмечают, что в 2021 году отмечался резкий рост количества «экстремистских» материалов. В республиканский список «запрещенных материалов» за 2021 год Мининформ включил 684 материала на основании 420 решений судов.

С октября 2021 года «экстремистскими» формированиями признаны более 300 телеграм-каналов и чатов. Полностью прекращена деятельность более 160 телеграм-каналов и чатов.

В 2021-2022 годах по заявлениям МВД информационная продукция 778 телеграм-каналов и чатов, а также других соцсетей, признана судами «экстремистскими» материалами.

Всего с первого января 2015 года по первое ноября 2022 в Беларуси приняты решения об ограничении доступа к 8 025 интернет-ресурсам. За неполный 2022 год — к 3 002 интернет-ресурсам.