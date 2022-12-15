Брестский областной суд приговорил двух граждан Украины к 5 и 6 годам колонии за «агентурную деятельность»

Брестский областной суд приговорил граждан Украины Михаила Сталерчука к 6 годам и Дмитрия Гудзика к 5 годам колонии за «агентурную деятельность» (статья 358-1 УК РБ) в Беларуси в пользу Украины, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд вынес приговор еще 24 ноября, но известно об этом стало только сегодня. В обвинительном заключении говорится, что Сталерчук и Гудзик собирали данные о военной технике и объектах в Беларуси по заданию СБУ с 2018 года.

Результат суда и суть обвинения стали известны из пропагандистского фильма АТН «Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины».

В фильме АТН говорят, что украинцев задержали на КПП «Мокраны» Брестской области, когда они ехали в автобусе «Львов-Брест». Дата ареста неизвестна.