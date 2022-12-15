В отношении Владимира Гундаря и Павла Резановича возбудили новые уголовные дела

В отношении осужденных по «делу Автуховича» Владимира Гундаря и Павла Резановича возбудили уголовные дела, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на канал «Право имеют».



По информации правозащитников, против Владимира Гундаря возбудили уголовное дело за «оскорбление прокурора» (статья 369 УК РБ). Сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича» поддерживали сразу два прокурора и пока неизвестно, кого именно «оскорбил» заключенный.



По информации канала «Право имеют», уголовное дело возбуждено и против Павла Резановича.



В октябре суд приговорил Владимира Гундаря и Павла Резановича к 18 и 19 годам колонии соответственно. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК); Резановича — по четырем статьям, в том числе в приготовлении к теракту (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и незаконных действиях с оружием и взрывчаткой (часть 4 статьи 295 УК).

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