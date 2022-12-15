Силовики задержали пинчанина с инвалидностью 2 группы за «антивоенный пост»; из ИВС его увезла скорая помощь

Силовики задержали жителя Пинска с инвалидностью 2 группы Николая Климовича за «антивоенный пост» и доставили в ИВС, откуда его в больницу забрала карета скорой помощи, рассказывает «Позірк. Навіны пра Беларусь».

«Я подписываюсь в социальных сетях как Мікалай Верасень. Сам удивляюсь, как ГУБОПиК нашел меня по этому нику… Задержали из-за моих проукраинских взглядов. Я выступал против войны, и, можно сказать, очень жестко», — рассказал журналистам Николай Климович.

13 декабря он перепостил в «Одноклассниках» пост, где Путин был в форме эсэс, а за ним была свастика. За это его задержали силовики и три раза пытались записать видео с «покаянием».

Климович перенес инсульт и сложную операцию на сердце. Ему стало плохо и он попросил силовиков вызвать скорую помощь. Медиков к нему вызвали после того, как отвезли в ИВС.

«Врачи в ИВС сделали мне укол и завезли в больницу, где мне оказали первую помощь. Сказали: иначе мог бы до утра и не дожить», — объяснил Климович.

Из больницы его отпустили домой до суда. Климовича обвиняют в распространении «экстремистских материалов».