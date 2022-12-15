Силовики задержали бронзовую призерку Олимпийских игр 2008 Надежду Остапчук

Силовики задержали свободную спортсменку, чемпионку мира и Европы, бронзовую призерку Олимпийских игр 2008 Надежду Остапчук, пишет фонд «Страна для Жизни».

Сейчас Надежда Остапчук находится на Окрестина. Причины задержания неизвестны. Передачу для неё не приняли.

Надежда Остапчук — беларуская толкательница ядра, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Она подписала письмо спортсменов «За честные выборы и против насилия», открыто осуждала режим Лукашенко и войну в Украине.