Суд приговорил 19‑летнего Никиту Саидова к 2,5 годам домашней химии за «грубое нарушение общественного порядка»

Суд Октябрьского района Минска приговорил 19-летнего Никиту Саидова к 2,5 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за «грубое нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 342 УК) и незаконный оборот наркотических средств (часть 1 статьи 328 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 12 декабря, но известно об этом стало только сегодня. Правозащитники пишут, что его причастность к незаконному обороту наркотических средств никак не повлияла на приговор.

19-летнего Никиту Саидова задержали 8 августа 2022 года по административному делу, которое неизвестно, а затем по уголовному. До суда Саидова поместили в следственную тюрьму № 8 в Жодино.

Правозащитникам известно, что Никита Саидов принимал активное участие в послевыборных акциях протеста в августе 2020 года.