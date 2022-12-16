Силовики задержали шестерых участников чата «Чижовка Семь Чижей», признанного «экстремистским формированием», сообщил провластный телеграм-канал «Почти первые».

Авторы телеграм-канала показывают «покаянные» видео шестерых человек. На камеру задержанные говорят, что состояли в чате «Чижовка Семь Чижей», «Шаурма для чижа» и «Рецепты закаток».

Один из них утверждает, что «протестный аккаунт» ему передал неизвестный. Авторы публикации пишут, что людей задержали благодаря «админу, скрывающемуся в Грузии».

В ролике используют фото выкопанных из земли свертков с вещами. На следующих после этого кадрах показан бчб-флаг, наклейки красных и белых цветов, вырезанные из бумаги птицы.

По словам авторов другого провластного телеграм-канала «Центр "Э"», сотрудники ГУБОПиК задержали «двух администраторов и более 10 активистов».

2 декабря МВД признало телеграм-канал и чат «Чижовка Семь Чижей» «экстремистским формированием». В тот момент на канал сообщества были подписаны 167 пользователей.

Обновлено в 19:33. Добавлена информация из другого провластного телеграм-канала.