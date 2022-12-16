Умер правозащитник и председатель Беларуского Хельсинского комитета Олег Гулак

Умер правозащитник, председатель Беларуского Хельсинского комитета Олег Гулак. Об этом написал в фейсбуке активист Андрей Стрижак.

Ему было 55 лет. Причина смерти неизвестна.

Как общественный защитник Гулак участвовал в десятках судебных дел, выступая на стороне людей, ставших жертвами нарушения прав человека в Беларуси.

Гулак закончил юридический факультет БГУ, долгое время работал по специальности. В 1996 году он начал сотрудничать с Хельсинским комитетом, а в 2008 — возглавил организацию.

В 2016 году Гулак стал лауреатом Франко-немецкой премии «За права человека и верховенство закона». В 2017 году Минюст включил его в состав Республиканской общественной наблюдательной комиссии, которая занимается мониторингом условий содержания в изоляторах, колониях и тюрьмах.

Беларуский Хельсинский комитет — правозащитная организация, которая «работает ради того, чтобы реанимировать смыслы прав человека и чтобы права человека были включены во все сферы жизни». БХК составляет Национальный индекс прав человека, помогает бизнесам и физическим лицам.

В сентябре 2021 года власти лишили БХК регистрации, но комитет продолжил свою деятельность. С июля 2022 года организация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Среди учредителей комитета в 1995 году были Василий Быков, Рыгор Бородулин, Радим Горецкий, Светлана Алексиевич, Геннадий Буравкин, Юрий Гадыко, Карлос Шерман и другие.

Родился юрист 1 сентября 1967 года в поселке Жиличи Могилевской области в семье учителей.