Генпрокуратура направила в суд уголовное дело Тихановской, Латушко, Мороз, Ковальковой и Дылевского

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Их обвиняют во вступлении в «тайный преступный сговор с целью захвата власти». В Генпрокуратуре утверждают, что обвиняемые планировали и организовывали акции протеста в Беларуси, «разрабатывали план и механизм захвата власти», налаживали взаимодействие с администраторами «деструктивных интернет-ресурсов» и представителями структур, «заинтересованных в смене политического руководства».

«Тихановская, находясь на территории Литовской Республики, провозгласила себя победителем прошедших выборов Президента Республики Беларусь и единственным национальным лидером, избранным белорусским народом», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Марию Мороз, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского обвиняют в создании Координационного совета, целью которого, по версии Генпрокуратуры, была «координация протестной деятельности, обеспечение роста протестных настроений и социальной напряженности в обществе в качестве необходимых условий для захвата власти».

В пресс-релизе Генпрокуратуры также описан эпизод, связанный с обвинением Павла Латушко в коррупции. По версии ведомства, он, будучи министром культуры, дал своим подчиненны указание включить в тематический план и планы финансирования Минкульта пять кинопроектов, не поддержанных решением специальной комиссии, и одного кинопроекта, который в конкурсе не участвовал. За это он, как сказано в сообщении, получил взятку от представителя ООО «Первая КиноВидеоКомпания» в сумме 10 тысяч долларов. Ущерб, причиненный государству, оценили в 2,3 миллиона рублей.

Дело расследовалось в рамках специального производства, в отношении всех обвиняемых заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Действия Тихановской квалифицированы по статьям:

приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 292 УК);

приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

заговор с целью захвата власти (часть1 статьи 357 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 356 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

организация грубого нарушения порядка (часть 4 статьи 16 и часть 2 статьи 342 УК).

Павлу Латушко вменяют:

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК);

получение взятки (часть 3 статьи 430 УК).

Против Сергея Дылевского возбуждено дело по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководства экстремистского формирования. Ольку Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и о разжигании вражды и о воспрепятствовании работе ЦИК.

Марии Мороз вменяют статьи о приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений, приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, организации грубого нарушения порядка.