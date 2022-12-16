Office Life: компания Siemens уходит из Беларуси

Объединение «Сименс Энергетика», официальное представительство германского концерна Siemens в Беларуси, ликвидируется, пишет Office Life со ссылкой на офис компании.

«Сименс Энергетика» начала свою ликвидацию 10 ноября, пишет издание. Сам Siemens AG уходит из беларуского рынка, рассказали журналистам в компании.

В офисе не стали комментировать, кто теперь будет обслуживать оборудование Siemens в Беларуси, передает Office Life. Прямыми продажами занимались авторизованные партнеры — Simatek, «Иносат-Автоматизация», «Сенком-Автоматикс», «АМСИ техно», «Европейская электротехническая компания», пишет издание.

В ноябре Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. 12 мая компания заявила, что осуждает войну в Украине.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — сообщил глава Siemens Роланд Буш.

Siemens — германский конгломерат в области энергетического оборудования, транспорта, медоборудования, светотехники и различных услуг.