300 добровольцев прошли военные сборы в новом отряде спецназа по борьбе с «наемниками» и диверсионными группами

В войсковой части 3214 завершились учебные сборы добровольцев, на которых замминистра МВД Николай Карпенков заявил о создании нового подразделения «Смерч». Это отряд специального назначения для борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.

Карпенков отметил, что вперые батальон спецназначения сформирован из военнослужащих запаса. Занятия проходили в учебном центре частей Минского гарнизона «Воловщина». Программа обучения личного состава включала стрельбы, упражнения на действия в бою, обучение эвакуации раненого и оказания ему первой помощи, тактическую подготовку для действий в лесисто-болотистой местности и отбработку задержания ДРГ.

Подобные батальоны планируют создать во всех соединениях внутренних войск.