На свободу вышли брестские блогеры, которых обвинили в сговоре с Тихановским для организации протестов

Брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов вышли на свободу, сообщил в своем фейсбуке оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

В 2021 году блогеров осудили на три года колонии по обвинению в грубом нарушеним общественного порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Обоих задержали еще до выборов.

Им вменяли призывы к протестам через ютуб-ролики и оскорбление омоновца в одном из них. Петрухина также наказали за оскорбление судьи в посте «Вконтакте» в 2018 году.