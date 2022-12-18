«Вясна»: экс‑милиционера и автора телеграм‑канала «Армия с народом» Сергея Коршуна держат в ШИЗО 38 дней

Бывшего милиционера и автора телеграм-канала «Армия с народом» Сергея Коршуна 38 дней держат в штрафном изоляторе за «нарушение внутреннего распорядка», сообщает правозащитный центр «Вясна».

В мае прошлого года блогера приговорили к 4,5 годам колонии по делу о телеграм‑канале «Армия с народом». Еще четверо фигурантов дела получили от 4,5 от 6 лет лишения свободы — всех их признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и подготовке людей для участия в них (часть 3 статьи 293 УК).

По версии обвинения, информация в телеграм-канале «Армия с народом» была направлена на бывших и действующих силовиков, а среди подписчиков специально выискивали служивших, чтобы «использовать их в преступных целях»: например, действующих сотрудников призывали отказаться от исполнения приказов. Также прокурор рассказал, что телеграм-канал информировал подписчиков о времени и месте «массовых беспорядков» обучала их применять оружие против представителей власти, устраивать поджоги и портить имущество.