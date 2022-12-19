БАЖ: СК прекратил дело о грубом нарушении порядка против журналиста Алеся Дащинского

СК прекратил дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК)в отношении журналиста Алеся Дащинского, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

По информации БАЖ, с него сняли ограничения в виде подписки о невыезде и вернули изъятые во время обыска вещи.



Дащинского и еще двух журналистов «Радыё Свабода» — Алеся Груздиловича и Инессу Студинскую — задержали в июле 2021 года. Через неделю Дащинский вышел на свободу, но находился под подпиской о неразглашении, невыезде и явке.



Жработал с «Радыё Рацыя», а с 2004 года по август 2020 года был аккредитован МИД как корреспондент «Радыё Свабода».