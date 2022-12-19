Суд в Витебске приговорил бывшего милиционера к 2,5 годам колонии за распространение данных из баз МВД

Суд Октябрьского района Витебска назначил 2,5 года колонии и 9 600 рублей штрафа бывшему милиционеру, обвиняемого в неправомерном завладении информацией (часть 1 статьи 352 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК.

В сообщении говорится, что бывший милиционер с декабря 2021 года по май 2022 года собирал личные данные граждан из баз данных МВД Беларуси, а после распространил их в телеграме. Своими действиями обвиняемый нанес «существенный вред правам и законным интересам граждан, а также государственным интересам», уверены в следственном комитете.



