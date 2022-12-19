Вернувшуюся в Беларусь по программе «Дорога домой» администраторку чатов «97%» будут судить по 12 статьям УК

Вернувшуюся в Беларусь по программе «Дорога домой» администраторку чатов «97%» Татьяну Курилину будут судить по 12 статьям УК, передает «Вясна».

Прокуратура передала дело против Курилиной в суд еще в октябре, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет ведомство, администраторку обвиняют по 12 статьям УК: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконном сборе персональных данных (часть 1, 2 и 3 статьи 203-1 УК), клевете (статья 188 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 1 и 2 статьи 367 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), насилии или угрозе насилия в отношении служебного лица (часть 2 статьи 366 УК).

В феврале сотрудница гоств Ксения Лебедева выпустила сюжет об администраторке сети чатов «97%» Татьяне Курилиной. Лебедева рассказала, что активистка вернулась в Беларусь из Польши по программе «Дорога домой», в которой уехавшим беларусам предлагают «вернуться домой и "покаяться"».

Лебедева писала, что Курилина «начинает новую жизнь», а сама сотрудница гоств ведет переписку с «десятком желающих вернуться».

Источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным, рассказал «Медиазоне», что «новую жизнь» администраторка начала в СИЗО, но подробности ее задержания не были известны.