В Могилеве вынесли первый приговор за повышение цен; директора магазина осудили на 2 года колонии

Суд в Могилеве приговорил 46-летнего директора магазина к 2 годам колонии с отсрочкой на год по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 242 УК) за повышение цены на сыр, пишет Office Life.

По информации издания, суд постановил, что «если в течение года мужчина не будет нарушать закон, приговор не будет приводиться в исполнение», но директору запретили занимать «определенные должности».

Как писала прокуратура, повышением цены осужденный «нанес существенный вред государственным и общественным интересам». Речь об увеличении стоимости сыра сулугуни от «Бабушкиной крынки», передает Office Life.

Изменение цены заметила представительница рабочей группы по мониторингу цен из местного сельского исполкома. 7 октября она была в магазине и сфотографировала ценники. Сравнив цены до и после, женщина заметила, что стоимость сыра выросла на 26 копеек за килограмм. Общая сумма превышения цены составила 78 копеек, пишет издание.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.

27 октября Совет Министров опубликовал измененный текст постановления — из перечня регулируемых товаров исключили несколько десятков позиций, в том числе компьютеры, смартфоны, носки из полушерстяной пряжи, демисезонные сапоги и ботинки, сосиски, морепродукты и книги.