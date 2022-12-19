СК начал «специальное производство» против политика Валерия Цепкало, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пишет ведомство, «специальное производство» начали 16 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Цепкало обвиняют в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), злоупотреблении властью (часть 2 статьи 424 УК), получении взятки (часть 1 статьи 430 УК), заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 400 УК), создании «экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1 УК), финансировании «экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-2 УК), клевете (статья 188 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), дискредитации Беларуси (статья 369-1УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и пропаганде войны (часть 1 статьи 123 УК).

В сентябре начальник Главного следственного управления Евгений Архиреев сообщал о возможности «специального производства» в отношении политика, но подробности дела не уточнялись.

Ранее СК начал «специальное производство» против администраторов «Черной книги Беларуси», участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна», «Фонда спортивной солидарности» и других.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.