«Белорусский расследовательский центр»: ЕС закупает беларускую древесину через фирмы в Кыргызстане и Казахстане

Евросоюз закупает древесину в обход санкций, делая это через поставки беларуской продукции из Кыргызстана и Казахстана. К такому выводу пришли журналисты из «Белорусского расследовательского центра».

По подсчетам центра, схема косвенного реэкспорта древесины принесла ее организаторам около 30 миллионов евро, а сооснователем компании, которая помогает беларуским производителям пиломатериалов получать кыргызстанские документы для своей продукции и таким образом проходить таможню ЕС, является бывший сотрудник Госстандарта Олег Нарчук.

Речь о фирме «Сертификат КейДжи», на которую «БРЦ» вышел благодаря рассылке, из которой следовало, что частный беларуский центр экспертиз «Стандарт качества» предлагает услуги по косвенному реэкспорту товаров из ЕС в Беларусь через Кыргызстан.

Под видом потенциальных клиентов журналисты связались со «Стандартом качества» и узнали, можно ли пойти обратным путем и переоформить беларуский лес в кыргызстанский для поставок в Европу. Компания предложила им обратиться в «Сертификат КейДжи».

Олег Нарчук оказался не единственным предпринимателем, который начал выстраивать бизнес отношения между Беларусью и Кыргызстаном, рассказывает «Белорусский расследовательский центр».

«БРЦ» нашел еще три фирмы, которые по фальшивым документам поставляют беларускую продукцию в Европу, — «Агро Кейджи», «СК Гранд» и «Адмит». Под видом клиента журналист центра связался с представителем первой компании. В разговоре тот признался, что раньше «Агро Кейджи» возила пеллеты в Европу «фурами», а теперь будет возить «вагонами».

На увеличение поставок древесины из Центральной Азии обратила внимание и литовская таможня. По информации ведомства, при импорте беларуской и российской продукции на таможню подаются декларации о том, что она приобретена в Казахстане или Кыргызстане.

В марте Евросоюз ввел запрет на импорт беларуской продкции деревообработки, и, как только санкции вступили в силу, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана — почти в 18 тысяч раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, пишет «БРЦ».