«Радыё Свабода»: активистке Ольге Карач аннулировали беларуский паспорт

Активистку и руководительницу организации «Наш дом» Ольгу Карач сняли с самолета в Риме по причине аннулированного беларуского паспорта, сообщает «Радыё Свабода».

Это произошло 19 декабря, пишет издание. По информации журналистов, в базе Интерпола паспорт активистки отмечен как украденный. Карач направлялась в Бухарест — из-за того, что Румыния не входит в Шенгенскую зону, в аэропорту был паспортный контроль, передает «Радыё Свабода».

На момент публикации новости «Медиазоне» не удалось добиться от активистки комментарий о случившемся.

Ольга Карач — активистка, руководительница организации «Наш дом». В сентябре 2021 года КНБ внес ее в «список террористов», а саму организацию в мае 2022 года МВД признал «экстремистским формированием».