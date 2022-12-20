Суд приговорил экскурсоводку Оксану Манкевич к трем годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил экскурсоводку Оксану Манкевич к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор Оксане Манкевич вынесла судья Виктория Шабуня. Экскурсоводка провела три месяца в СИЗО, и после оглашения приговора ее отпустили в зале суда. Продолжить работать экскурсоводом в Беларуси Оксана Манкевич больше не сможет. Совмин постановлением №839 от 7 декабря запретил допускать к аттестации на квалификацию экскурсоводов, осужденных по статьям, связанным с протестами.

Об очередном задержании Оксаны Манкевич стало известно 14 сентября, провластный телеграм-канал опубликовал с ней «покаянное» видео.

В конце января 2021 года Манкевич задержали в Минске во время экскурсии. Ее и всю тургруппу обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). По версии обвинения, экскурсоводка принимала участие в мероприятии, на которое Мингорисполком не выдавал разрешения. Тогда ей назначили 15 суток ареста.



В ноябре того же года Манкевич арестовали на 15 суток за «неподчинение сотруднику милиции» (статья 24.3 КоАП), который заказал ей экскурсию на 2 ноября на площади Свободы в Минске, однако на месте встречи задержал ее.